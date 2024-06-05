Врач Бондаренко рассказал, что техника дыхания сквозь зубы помогает избежать перегрева

Существуют определенные техники дыхания, которые позволяют избежать перегрева во время сильной жары. Об этом «Радио 1» сообщил эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

Одна из популярнейших техник — дыхание носом, другая — дыхание сквозь зубы.

«Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом», — процитировал RT медика.

Бондаренко отметил, что человек сможет почувствовать облегчение уже после шести-восьми повторений.