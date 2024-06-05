Врач Бондаренко посоветовал офисным работникам делать упражнения на коленные суставы прямо за рабочим местом

Основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко в разговоре с Life дал советы офисным работникам, каким упражнением можно безопасно «размять» суставы.

По словам медика, все упражнения можно делать, не вставая со стула.

«Важно, чтобы он был жестким и обязательно устойчивым. Идеально, если во время тренировки вы сможете смотреть на себя в зеркало и контролировать позу, действия», — сказал врач.

Бондаренко призвал сделать следующее упражнение: правую ногу поднять от стула так, чтобы колено шло вверх, при этом угол в коленном суставе составлял 90 градусов. Затем следует потянуть носок на себя, опустить его, чтобы он коснулся пола, и поставить на пол всю стопу. Это упражнение можно выполнять поочередно, добавил медик.