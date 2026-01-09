Врач Бондаренко отметил, что для успешной подготовки к горнолыжному сезону важно укрепить мышцы и связки

Для успешной подготовки к горнолыжному сезону важно укрепить мышцы и связки. Эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела Владимир Бондаренко в разговоре с радио Sputnik порекомендовал выполнять глубокие приседания.

«Несколько глубоких приседаний, как говорится, попой в пол. Мы полностью выпрямляем коленные суставы и садимся глубоко вниз», — говорит Владимир Бондаренко.

Если выполнять упражнение сложно, можно использовать опору, например, держаться за ручку двери. Затем нужно максимально опуститься вниз, задержаться на пару секунд и плавно подняться вверх. Упражнение следует повторить около пяти раз, сделать перерыв и снова выполнить серию приседаний. Всего рекомендуется сделать 15 глубоких приседаний. Это поможет подготовить мышцы и связки к нагрузкам на горнолыжном склоне.