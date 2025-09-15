Врач Бондаренко объяснил головные боли после тренировки плохим кровообращением

Реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал в интервью радиостанции Sputnik о причинах головных болей после занятий спортом и способах их предотвращения.

По мнению эксперта, головные боли после тренировки часто связаны с плохим кровообращением. Чтобы избежать болезненных ощущений, важно правильно организовать тренировочный процесс.

«Не перестану повторять — правила и принципы пилатеса — нейтральное положение шеи, поясницы и вытяжение, когда у нас подбородок слегка прижимается к грудной клетке, то есть и обратное его положение это подбородок гордеца», — отметил специалист.

Для профилактики головных болей реабилитолог предложил использовать МФР (миофасциальный релиз) боковой, задней и передней поверхности грудной клетки. Кроме того, он рекомендовал выполнять специализированные упражнения на шейный отдел позвоночника и использовать ролик для МФР подзатылочных мышц.