Врач Большакова посоветовала беременным избегать перегрева во время полета

Многие женщины продолжают путешествовать во время беременности, несмотря на то что перелет может быть нагрузкой для организма. Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Полина Большакова в беседе с KP.RU поделилась рекомендациями, как сделать перелет максимально безопасным и комфортным.

Врач рекомендует выбирать бизнес-класс, так как там больше места. В эконом-классе подойдут места в первом ряду, где можно вытянуть ноги. За час до взлета и каждый час во время полета стоит пить по полстакана воды без газа.

Большакова отметила, что наиболее благоприятным периодом для перелетов является второй триместр беременности, когда уже прошел токсикоз, а живот еще не слишком большой. Будущим мамам рекомендуется выбирать места у прохода, чтобы иметь возможность чаще вставать и разминаться.

«Положите одну подушку под поясницу для снятия напряжения, а другую — под шею, чтобы сделать сон более комфортным. Важно пристегнуть ремень, при этом стоит пропустить его под животом», — посоветовала врач.

Также важно избегать перегрева, не поднимать тяжелые чемоданы и заранее уточнять правила авиакомпании, так как некоторые перевозчики могут потребовать справку от врача на поздних сроках беременности.