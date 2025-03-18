Врач Болибок: водители с постковидом хуже реагируют на дорожную опасность

Постковидный синдром негативно влияет на способность водителя вовремя замечать опасность на дороге. Об этом сайту KP.RU рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам эксперта, ситуация связана с тем, что мозг человека после болезни обрабатывает информацию с задержкой.

«Водители с постковидом могут не успевать реагировать на изменение дорожной ситуации», — отметил медик.

Как пояснил врач, проблемы могут испытывать также пользователи самокатов и велосипедов. При правильном подходе лечение постковидного синдрома протекает успешно, однако восстановление требует индивидуального подхода, добавила специалист.