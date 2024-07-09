Врач Болибок: в Центральной России аллергикам сейчас угрожает пыльца традиционных для июля растений

Из-за огромных размеров России и особенностей климатических поясов у разных людей могут возникать самые разные аллергические реакции. Об этом «Ридусу» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Например, в северных сибирских регионах береза до сих пор является аллергеном. В центральных областях аллергикам угрожает пыльца более традиционных для июля растений.

«Это сорные травы, то есть в первую очередь полынь. Чуть южнее — начиная от Воронежа, от Курска и южнее — это уже и амброзия», — сказал медик.

В понедельник, 8 июля, во всем мире отмечали День борьбы с аллергией.

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте