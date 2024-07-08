Врач Болибок: у 90% детей в РФ бывают повторяющиеся аллергические реакции

Практически у 90% российских детей бывают повторяющиеся аллергические реакции той или иной выраженности. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, рост заболеваемости связан с влиянием новых лекарственных препаратов или пищевых ингредиентов. Сейчас многие продукты насыщены химическими ингредиентами. Также причиной аллергии становится неблагоприятная экологическая обстановка в городах.

В целом Болибок назвал катастрофической ситуацию с аллергическими заболеваниями среди российских детей.

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