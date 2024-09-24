Врач Болибок: рост заболеваемости ОРВИ в России связан с окончанием отпусков

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT прокомментировал данные Роспотребнадзора о том, что по итогам 38-й недели текущего года в России зарегистрировано более 36 тысяч случаев ковида, а также увеличилось число пациентов с ОРВИ.

По словам медика, рост заболеваемости, прежде всего, связан с окончанием отпускного и дачного сезонов.

«Количество социальных контактов резко выросло, а все это приводит к тому, что в результате этих социальных контактов обмениваются и инфекцией», — сказал врач.

Что касается коронавируса, то рост инфекции начал отмечаться еще с конца июля этого года, добавил Болибок.