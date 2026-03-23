Врач Болибок рекомендовал занавесить окна марлей, чтобы защититься от аллергии на цветение

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок поделился рекомендациями по защите от сезонной аллергии. Он подчеркнул важность профилактики и рассказал о современных методах борьбы с недугом, сообщил RT .

По словам специалиста, для профилактики аллергии используются аллерговакцины, которые абсолютно безопасны.

«Чтобы облегчить симптомы весной, вакцину делают осенью. Но сейчас можно начать курс к сорным травам, которые будут цвести в конце лета», — отметил врач.

Болибок рекомендовал весной избегать контакта с аллергенами, например завешивать окна марлей. Кроме того, он посоветовал запастись масками, носить очки с плотным прилеганием и при первых симптомах аллергии обращаться к врачу.