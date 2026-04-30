Врач Болибок рассказал, что ожирение подрывает работу иммунной системы

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о негативном влиянии ожирения на иммунитет.

По его словам, жировая ткань — это не просто запас калорий, а полноценный эндокринный орган.

«В норме там живут макрофаги-миротворцы, которые выделяют противовоспалительные вещества и помогают инсулину делать свою работу», — отметил медик.

Он объяснил, что при наборе лишнего веса ситуация меняется: на смену «полицейским» приходят макрофаги-агрессоры, которые выбрасывают в кровь провоспалительные цитокины и запускают системное воспаление низкой интенсивности, известное как метавоспаление.