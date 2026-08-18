Врач Болибок предупредил об опасности смога от лесных пожаров для людей с астмой

Дым от лесных пожаров может быть опасен для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, особенно для астматиков. Об этом Life.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, сажа, копоть и смолы, образующиеся при горении, оседают в легких и плохо выводятся из организма. Длительное воздействие дыма может вызвать кашель и обострение заболеваний.

«Если развивается бронхоспазм, человек без адекватной медицинской помощи может просто задохнуться», — отметил врач.

В таких случаях количество потребляемых лекарств увеличивается, а ингаляции астматикам приходится делать чаще. В тяжелых ситуациях может потребоваться госпитализация. Чтобы снизить воздействие дыма, врач советует по возможности покинуть задымленную территорию. Если это невозможно, необходимо использовать респиратор, способный задерживать мелкие частицы дыма. Обычные тканевые или хирургические маски не обеспечивают такой защиты.

Важно также не допускать проникновения дыма в помещение: закрыть окна и двери, а при возможности использовать системы фильтрации воздуха. Если власти объявляют эвакуацию, необходимо покинуть опасную зону в соответствии с указаниями экстренных служб.