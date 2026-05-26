Врач Болибок предупредил об опасности самолечения при аллергии

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что самолечение при подозрении на аллергию может привести не только к потере времени и денег, но и к развитию тяжелых заболеваний . Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, многие пациенты годами принимают лекарства, приобретенные по совету в аптеке, не выясняя истинную причину своего состояния.

Медик подчеркнул, что запущенные болезни всегда требуют более сложного и дорогостоящего лечения. В случае с аллергией промедление может привести к развитию тяжелых форм. В некоторых ситуациях речь может идти о появлении рака, добавила «Пенза-пресс».