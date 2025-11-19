Врач Болибок предупредил о проблемах с волосами из-за отказа от шапки зимой

Иммунолог Владимир Болибок предупредил, что отсутствие шапки в холодное время года может привести не только к простуде, но и к проблемам с волосами. Об этом сообщил RT .

По словам врача, холод оказывает негативное влияние на кожу головы и волосяные фолликулы, отвечающие за рост и качество волос. Это происходит из-за ухудшения кровообращения: при низких температурах сосуды кожи головы сужаются, и фолликулы получают меньше кислорода и питательных веществ. Волосы становятся тонкими и ломкими, сокращается фаза их активного роста, что может привести к усиленному выпадению.

Как пояснил медик, еще одна проблема — сухость и раздражение кожи головы из-за морозного воздуха и ветра. Результатом становятся шелушение и перхоть. В ответ сальные железы могут начать вырабатывать больше себума, делая волосы у корней жирными, а кожу — раздраженной.