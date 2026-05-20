Врач Болибок предупредил, что старые книги могут привести к аллергии из-за бумажной пыли

Врач-аллерголог Владимир Болибок объяснил RT , что аллергия на старые книги — это реакция организма на многокомпонентную среду, которая формируется вокруг бумажных изданий с течением времени.

«Данная проблема особенно актуальна для людей, профессионально работающих в библиотеках и архивах, в букинистических магазинах, у коллекционеров книг и владельцев обширных домашних библиотек», — подчеркнул специалист.

По его словам, основная причина аллергии — не целлюлоза, из которой сделана бумага, а бумажная пыль. Эти мельчайшие частицы целлюлозы, образующиеся при разрушении бумаги, могут вызывать аллергический ринит и астму. Болибок отметил, что для прочности в бумагу добавляли канифоль, квасцы, синтетические смолы и формальдегид.

«При старении бумаги эти вещества могут выделяться в виде летучих органических соединений», — пояснил он.

Кроме того, аллергию могут вызывать переплеты из натуральной кожи и ткани, клеи животного происхождения, а также бактерии, плесень и продукты жизнедеятельности пылевых клещей.

Специалист напомнил, что с переходом на электронные носители информации количество пациентов с аллергией на «библиотечную пыль» резко сократилось.