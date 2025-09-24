Врач Болибок предложил закаливание в бане для укрепления иммунитета

Осенью риск простудиться после прогулок под дождем или нахождения на сквозняке возрастает. Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в интервью KP.RU поделился методами профилактики.

По его словам, у людей с хроническими заболеваниями носоглотки, такими как фарингит или тонзиллит, микробы могут активизироваться из-за сквозняков и спазмов, что приводит к нарушению кровообращения и обострению заболевания.

Болибок подчеркнул, что закаливание помогает укрепить иммунитет. Короткое обливание прохладной водой после теплого душа стимулирует иммунную систему, но важно избегать переохлаждения.

Врач назвал баню и сауну отработанной процедурой закаливания. Однако необходимо уделять внимание систематичности и постепенному привыканию.