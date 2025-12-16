Врач Болибок предложил использовать солевой раствор для полоскания при ангине

Иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT о способах облегчить симптомы ангины и уменьшить воспаление в горле.

По словам врача, одним из самых действенных методов местного лечения является полоскание горла, которое увлажняет слизистую, смывает налет и бактерии, уменьшает отек.

«Полоскать нужно теплым раствором, четыре-шесть раз в день по две-три минуты», — пояснил медик.

Среди домашних средств специалист рекомендовал использовать раствор с солью и содой. Такая смесь отлично снимает отек и создает щелочную среду, неблагоприятную для бактерий. Кроме того, Болибок посоветовал обратить внимание на ромашку и кору дуба.