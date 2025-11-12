Врач Болибок отметил, что аллергия на холод может быть реакцией на заболевание внутренних органов

Аллергия на холод проявляется не только при минусовых температурах, но и при контакте с холодной водой. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок в интервью RT предупредил, что за этим симптомом могут скрываться другие заболевания.

По словам эксперта, самая распространенная реакция — это холодовая крапивница, которая выражается в виде сыпи на теле под действием холода. Болибок подчеркнул, что реакция может возникать даже при контакте с холодной водой из холодильника или при мытье посуды.

«Сама по себе холодовая аллергия является не самостоятельным заболеванием, а проявлением каких-либо еще заболеваний. Там нужно тщательно обследовать... Иногда реакция бывает на заболевание внутренних органов», — отметил специалист.

Болибок также предупредил, что холодовую аллергию часто путают с синдромом Рейно — сосудистым заболеванием, связанным со спазмом капилляров, которое затрагивает в основном кисти рук и пальцы.