Врач Болибок назвал зуд и жжение во рту возможными симптомами аллергии на кофе

Хотя кофе и не является широко распространенным аллергеном, аллергические реакции на него все же встречаются. Об этом рассказал аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT .

По словам специалиста, первым проявлением аллергии на напиток может быть разнообразная сыпь, часто в виде крапивницы, написал aif.ru.

«Когда неоднократно возникает ассоциация, что что-то выпил — и начался процесс, человек обращается к аллергологу», — отметил медик.

К симптомам Болибок также отнес воспаление слизистой рта, сопровождающееся зудом и жжением. В некоторых случаях возможно появление трещин.