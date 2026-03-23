Врач Болибок назвал самым действенным методом защиты от аллергии полное избегание контакта с аллергеном

Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Life.ru , как облегчить состояние аллергикам в период цветения орешника. По словам специалиста, многие упускают время для подготовки к сезону аллергии. Нужно было обратиться к аллергологу с поздней осени или зимой, чтобы пройти тесты, выявить аллерген и подобрать аллерговакцины. Однако многие откладывают лечение до появления первых симптомов.

Самым действенным методом защиты от аллергии является полное избегание контакта с аллергеном. Оптимальный вариант — уехать в регион, где растение уже отцвело. Например, в Крыму сезон орешника, ольхи и березы завершается в феврале.

Если уехать не получается, необходимо принять меры для защиты жилища. Окна следует завесить спанбондом — белым укрывным материалом, который не позволит пыльце проникнуть внутрь. Дома должен быть «остров безопасности», где можно продышаться, особенно во время сна.

На улице рекомендуется носить маску. Подойдет как медицинская одноразовая, так и тканевая для неоднократного использования. Также можно использовать специальные аллергомаски в виде банданы, балаклавы или полушлема. Дополнительную защиту обеспечат очки с закрытыми боками.

Что касается медикаментозного лечения, то заранее принимать лекарства нет смысла. Противоаллергические препараты действуют сутки, и принимать их заранее — значит подвергать организм ненужной химической нагрузке. Если симптомы начались, фармацевт в аптеке подскажет, какие антигистаминные препараты выбрать. Однако важно помнить, что безрецептурные препараты не заменят полноценного лечения у аллерголога.