Врач Болибок назвал отек и зуд отличием холодовой аллергии от обморожения

По словам врача, обморожение — это физическое воздействие, а аллергия на холод вызывает симптомы, такие как покраснения, волдыри, отек и зуд.

«В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться», — отметил медик.

Как пояснил специалист, лечить аллергию на холод не нужно, так как обычно она является симптомом других болезней. Холодовая крапивница пройдет, если удастся выявить и устранить основную проблему.