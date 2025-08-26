Врач Болибок назвал осиплость характерным признаком нового штамма коронавируса

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT поделился информацией о новом штамме коронавируса «Стратус».

По словам специалиста, этот штамм — новый субвариант коронавируса с уникальными клиническими признаками. Он появился в результате рекомбинации двух подлиний штамма «Омикрон».

«Штамм быстро распространяется благодаря своей способности ускользать от иммунного ответа, выработанного против предыдущих штаммов, но это особенность присуща всем новым подвариантам „омикрона“», — добавил врач.

Как пояснил Болибок, симптомы включают кашель, боль в горле, насморк, головную боль, слабость и ломоту в мышцах. Характерный признак — осиплость или хрипота голоса.