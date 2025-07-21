Врач Болибок назвал крапивницу последствием укуса медуз Черного моря

В летний период на морских курортах существует риск получить ожоги от медуз. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с сайтом KP.RU об особенностях таких повреждений.

По словам врача, медузы Азовского и Черного морей обычно не представляют серьезной опасности, но их яд может вызвать «крапивницу», так как содержит гистаминолибераторы.

Как пояснил специалист, самым ядовитым видом считается Морская оса (Chironex fleckeri), обитающая у берегов Австралии. Ее яд способен убить человека за несколько минут.

При ожоге медузы в российских водах, добавил Болибок, необходимо промыть кожу пресной водой и приложить холодный компресс. Если же ожог произошел в тропических районах, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.