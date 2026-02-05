Врач Болибок назвал антибиотики абсолютными лидерами по частоте аллергических реакций

Некоторые группы лекарств чаще других вызывают аллергические реакции, сообщил врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT .

К абсолютным лидерам специалист отнес антибиотики, особенно пенициллинового ряда и цефалоспорины. Среди проявлений — кожная сыпь и даже анафилаксия.

Также среди частых провокаторов аллергии медик выделил нестероидные противовоспалительные средства и обезболивающие. По его словам, из-за их широкого безрецептурного использования они стали одной из самых частых причин аллергических реакций.

Кроме того, аллергию могут вызвать контрастные вещества для рентгенологических исследований, препараты для местной анестезии и даже вакцины, отметил врач.