Врач Болибок напомнил о негативном влиянии ночных рабочих смен на иммунитет

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал RT о последствиях работы в ночные смены для здоровья человека.

По словам специалиста, ночные смены негативно влияют на фундаментальный механизм регуляции иммунитета — циркадную секрецию гормонов и цитокинов. Происходит сдвиг в выработке мелатонина и кортизола, что приводит к провоспалительным изменениям в организме.

Также отмечается снижение активности NK-клеток — натуральных киллеров, которые играют важную роль в защите от вирусов и рака. У людей, работающих по ночам более двух-трех лет, активность этих клеток снижается на 20–40% по сравнению с дневными работниками.