Врач Болибок: механизм «долгого ковида» остается загадкой для ученых

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал KP.RU , что каждый пятый человек, переболевший COVID-19 в 2021–2023 годах, сталкивается с симптомами «долгого ковида».

По словам медика, среди таких пациентов больше всего женщин.

«Женщины, как правило, более внимательны к изменениям в самочувствии и активнее обращаются за помощью. Мужчины же часто игнорируют симптомы до критического момента, „пока жареный петух не клюнет“», — пояснил специалист.

Кроме того, Болибок подчеркнул, что даже среди мужчин есть различия: молодые пациенты внимательнее относятся к своему здоровью после болезни. Пожилые люди могут вовсе не замечать последствий коронавируса из-за возрастных изменений.

Механизм возникновения «долгого ковида», добавил иммунолог, до сих пор остается загадкой для ученых. Немногочисленные теории пока не нашли подтверждений.