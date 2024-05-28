Врач Болибок: маска поможет аллергикам защититься от тополиного пуха

Эксперты пообещали тополиную метель в Москве из-за раннего цветения деревьев во второй половине мая. О том, как от него защититься людям с аллергией, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сайту «Мир 24».

По словам специалиста, самым эффективным способом защиты остается ношение маски, которая препятствует попаданию пылинок в дыхательные пути. Подойдет любая: многоразовая, одноразовая медицинская и респиратор.

Кроме того, на тополиный пух может налипать пыльца других растений, например, луговых трав. Это также способно вызвать аллергию, отметил Болибок.

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