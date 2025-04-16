Врач Болибок: если аллергия застала на улице, первым делом нужно зайти в помещение

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как действовать аллергику, если его застала врасплох весенняя аллергия, а лекарств под рукой нет.

Первым делом нужно покинуть улицу, если это возможно, и зайти в закрытое помещение или сесть в машину, где пыльцы меньше. Второй шаг — умыться, промыть глаза и прополоскать рот питьевой водой. Это поможет смыть аллерген.

Если вы все еще находитесь на улице и симптомы не проходят, можно сделать из подручных средств повязку на лицо. По словам врача, для этого подойдет любой тканый материал, например, шарф или майка: они защитят дыхательные пути от попадания пыльцы. Чтобы защитить глаза, нужны очки — подойдут любые, какие есть под рукой.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина ранее отмечала важность лечения аллергии на пыльцу, чтобы она не переросла в пищевую, которая протекает тяжелее и не зависит от сезона цветения.