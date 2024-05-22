Врач Болибок: эффективность вакцинации против аллергии зависит от состояния иммунитета

Новое средство для вакцинации против аллергии на пыльцу прошло испытания в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, аналогичные препараты выпускают уже давно, передала «Вечерняя Москва».
Врач отметил, что эффективность в данном случае зависит от защитных функций организма конкретного пациента.
«Обычно людям с ослабленной иммунной системой раз в месяц приходится обновлять прививку, чтобы поддержать результат», — отметил эксперт.
Он также напомнил о существовании вакцин, которые не требуют инъекций. Такой вариант более безопасен.
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