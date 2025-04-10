Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с ИА НСН рассказал, что аллергикам стоит быть готовыми к обострению поллинозов, как только придет настоящая весна.

Чтобы встретить сезон цветения во всеоружии, нужно обратиться к врачу и узнать о подходящих препаратах для профилактики — это могут быть капли для носа или глаз, ингалятор или таблетки.

Еще один метод борьбы с аллергией на пыльцу — аллергоспецифическая иммунотерапия, то есть вакцинация против аллергенов пыльцы. Ее проводит аллерголог.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в свою очередь рассказал, что российские ученые разработали новый препарат от аллергии. Вакцина относится к новому классу препаратов и действует постепенно.