Врач Болдырева назвала высокую скорость нарастания симптомов главной особенностью гонконгского гриппа

Гонконгский грипп имеет симптомы, схожие с проявлениями других штаммов сезонного гриппа, но отличается высокой скоростью нарастания симптомов и их выраженностью. Об этом заявила врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева в беседе с RT .

Специалист отметила, что у заболевших могут возникать озноб, потливость, головная боль, чувство ломоты в теле, боли в мышцах и суставах, а также выраженная слабость. Кроме того, возможны сухой кашель, боль и першение в горле, заложенность носа и насморк. У детей на фоне лихорадки могут появиться тошнота, рвота и диарея.

Болдырева подчеркнула, что среди возможных осложнений гриппа — пневмония, отит, синусит и обострение хронических заболеваний. Особенно тяжелое течение болезни чаще встречается у детей, беременных женщин и людей старше 65 лет из-за особенностей работы их иммунной системы.

«Следует помнить, что профилактика простудных заболеваний важна в любое время года. Среди основных и наиболее эффективных мер — вакцинация против вируса гриппа», — заключила эксперт.

Она также напомнила о необходимости проветривания помещений, мытья рук и поддержания здорового образа жизни.