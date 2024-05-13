Врач Бокерия: младенцев с пороком сердца направляют на операцию сразу после рождения | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 12:21 Врач Бокерия: младенцев с пороком сердца направляют на операцию сразу после рождения

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Диагностика врожденных пороков сердца налажена на высоком уровне по всей России. Об этом рассказал главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ Лео Бокерия в беседе с «Известиями».

По его словам, при выявлении патологии у плода женщина должна получить консультацию, как доносить ребенка. Ответственность за дальнейшую маршрутизацию несут врачи.

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Соответствующий диагноз, добавил эксперт, ставят с помощью эхокардиографии. Сразу после рождения юного пациента направляют на операцию, подчеркнул Бокерия.