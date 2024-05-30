Врач Боярко: стрит-фуд может навредить пищеварительной системе

В случае с уличной едой далеко не всегда соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Увлекаться стрит-фудом не стоит, это может привести к проблемам с пищеварением, сообщил врач-гастроэнтеролог Алексей Боярко сайту « Вести Подмосковья ».

По словам специалиста, при неправильном приготовлении хот-доги и шаурма могут стать источниками заражения токсикоинфекциями, сальмонеллезом и дизентерией. Особенно опасна еда, продающаяся в передвижных вагончиках, передала «Вечерняя Москва».

Боярко также посоветовал избегать употребления стрит-фуда с яйцами, сыром и колбасой, скоропортящихся закусок с майонезом.