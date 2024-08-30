Врач Богомолова: существуют разные виды омега-3 кислот, три из которых являются наиболее важными для здоровья

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова в беседе с «Известиями» рассказала о трех наиболее важных для здоровья видах омега-3 жирных кислот.

К ним медик отнесла ALA — альфа-липоевую, DHA — докозагексаеновую и EPA — эйкозапентаеновую. Все эти вещества, как пояснила врач, наш организм не вырабатывает в нужном количестве и компенсирует из пищи, написал RT.

Омега-3 жирные кислоты предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и нормализуют артериальное давление. Кроме того, они уменьшают тромбообразование и снижают риск развития аритмии, пояснила специалист.