Врач Богатырев рассказал, что отечность ног может сообщать о болезнях почек

К таким симптомам относятся затрудненное или учащенное мочеиспускание, неприятные ощущения, а также проявления, схожие с циститом. Особое внимание стоит уделить отечности лица и ног, снижению аппетита, присутствию крови в моче, болям в пояснице и спине, а также скачкам температуры и артериального давления.

Богатырев подчеркнул, что заболевания почек могут возникать в любом возрасте, включая период внутриутробного развития. Наследственные патологии могут проявляться как с рождения, так и позже, тогда как острая почечная недостаточность чаще встречается в первые два года жизни.