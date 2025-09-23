Врач Богатырев рассказал, что недостаточное потребление воды разрушает почки

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Газете.Ru» о привычках, негативно влияющих на здоровье почек.

По словам доктора, одной из разрушительных привычек является недостаточное потребление воды. Вода необходима почкам для выведения токсинов и лишней жидкости.

«При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объеме. Это может послужить причиной начала проблем с ними», — привел слова врача сайт RT.

Также вредят почкам чрезмерное потребление соли и регулярный прием обезболивающих препаратов. Кроме того, вредно долго терпеть с походом в туалет при полном мочевом пузыре.

«Курение и употребление алкоголя также нельзя исключать из списка факторов риска», — подчеркнул врач.

Богатырев напомнил, что полноценный сон важен для здоровья почек. Его нехватка может повышать артериальное давление и создавать условия для развития хронических заболеваний.