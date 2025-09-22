Врач Богатырев отметил, что недостаточное потребление воды может навредить почкам

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал «Газете.Ru» о привычках, которые могут навредить почкам.

Одной из таких привычек является недостаточное потребление воды. По словам врача, вода необходима почкам для выведения токсинов и лишней жидкости.

«При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объеме. Это может послужить причиной начала проблем с ними», — пояснил специалист.

Также вред почкам наносит переизбыток соли. Когда ее слишком много в рационе, почки работают в усиленном режиме, что со временем приводит к ухудшению их функций.

Врач предупредил о рисках регулярного приема обезболивающих препаратов, которые ухудшают приток крови к почкам и могут привести к острой почечной недостаточности.

Курение, употребление алкоголя и привычка долго терпеть с походом в туалет при полном мочевом пузыре также могут навредить почкам.