Врач Богатырев назвал отеки и снижение аппетита признаками болезни почек

Болезни почек могут длительное время протекать незаметно, что часто приводит к позднему выявлению патологий. Об этом рассказал уролог Артур Богатырев в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, нарушения в работе органа можно определить по неочевидным признакам. Среди них врач выделил частое или затрудненное мочеиспускание, дискомфорт во время похода в туалет, отеки на лице или ногах, неприятные ощущения в пояснице, снижение аппетита, появление крови в моче, а также колебания температуры или артериального давления.

«Патологии почек могут возникать даже до рождения — у плода во время внутриутробного развития, а также у младенцев», — предупредил Богатырев.

Уролог подчеркнул, что многие болезни почек на начальных стадиях протекают незаметно, но их можно выявить при регулярных лабораторных обследованиях.