Врач Бобровский рекомендовал отказаться от кокосового молока при атеросклерозе

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский озвучил противопоказания к употреблению кокосового молока. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Как пояснил специалист, напиток не подходит пациентам, имеющим аллергию на кокос.

«У некоторых людей она может дойти вплоть до анафилактического шока. Может быть еще индивидуальная непереносимость», — предупредил эксперт.

По его словам, людям с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина тоже лучше отказаться от кокосового молока. Кроме того, в список противопоказаний Бобровский включил заболевания желудочно-кишечного тракта, подагру и мигрень, добавил RT.