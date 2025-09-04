Врач Бобровский рекомендовал отказаться от кокосового молока при атеросклерозе
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский озвучил противопоказания к употреблению кокосового молока. Об этом сообщило «Радио 1».
Как пояснил специалист, напиток не подходит пациентам, имеющим аллергию на кокос.
«У некоторых людей она может дойти вплоть до анафилактического шока. Может быть еще индивидуальная непереносимость», — предупредил эксперт.
По его словам, людям с атеросклерозом и повышенным уровнем холестерина тоже лучше отказаться от кокосового молока. Кроме того, в список противопоказаний Бобровский включил заболевания желудочно-кишечного тракта, подагру и мигрень, добавил RT.