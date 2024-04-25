Врач Бобровский рассказал о благотворном влиянии базилика на нервную систему | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 16:27 Врач Бобровский рассказал о благотворном влиянии базилика на нервную систему

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Диетолог и кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал о положительном влиянии зелени на организм человека. Шпинат, кинза и петрушка — чистые источники витаминов, отметил эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Врач также посоветовал обратить внимание на базилик, который является природным антибиотиком. Благодаря высокому содержанию полезных веществ он благотворно влияет на нервную систему. Как результат — уменьшение симптомов стресса.

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При этом Бобровский предостерег от частого употребления базилика. Эфирные масла в составе могут раздражать стенки желудочно-кишечного тракта.