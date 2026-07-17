Врач Бобровский отметил, что обычные красные помидоры лидируют по содержанию ликопина

По словам эксперта, обычные красные помидоры лидируют по содержанию ликопина. В черри больше сахара. Желто-оранжевые томаты содержат мало ликопина, но богаты бета-каротином и витамином A, которые благоприятны для кожи, иммунной системы и зрения, написал «Петербургский дневник».

Розовые помидоры объединяют полезные свойства желтых и красных томатов: в них много витамина C и ликопина. Темные сорта отличаются меньшим содержанием ликопина, но содержат антоцианы, магний и железо.