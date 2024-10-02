Врач Бобровский напомнил, что гранат полезет для здоровья кожи и костей

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал сайту телеканала «Санкт-Петербург» о пользе граната для организма. По его словам, фрукт богат углеводами, а также витаминами и множеством макро- и микроэлементов.

Особенно ценными являются его косточки, содержащие большое количество клетчатки, необходимой для полноценного пищеварения.

Врач добавил, что гранат также помогает в профилактике старения. Он оказывает положительное воздействие не только на молодость кожи, но и на состояние костной ткани и функционирование пищеварительной системы.

Гранат можно употреблять в виде сока, который особенно полезен в период сезонных инфекций.