Врач Бобровский напомнил, что гранат полезет для здоровья кожи и костей

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал сайту телеканала «Санкт-Петербург» о пользе граната для организма. По его словам, фрукт богат углеводами, а также витаминами и множеством макро- и микроэлементов.
Особенно ценными являются его косточки, содержащие большое количество клетчатки, необходимой для полноценного пищеварения.
Врач добавил, что гранат также помогает в профилактике старения. Он оказывает положительное воздействие не только на молодость кожи, но и на состояние костной ткани и функционирование пищеварительной системы.
Гранат можно употреблять в виде сока, который особенно полезен в период сезонных инфекций.
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