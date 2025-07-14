Врач Бобрикова посоветовала аллергикам выбирать подушки из синтетических материалов

Для обеспечения гипоаллергенного быта в доме, где есть аллергики, требуется регулярная влажная уборка и тщательный уход за постельными принадлежностями. Об этом заявила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии МКНЦ больница №52, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей категории Елена Бобрикова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Доктор посоветовала отдавать предпочтение гипоаллергенному бель. Подушка должна быть не пуховой, не перьевой, а из синтетических материалов, которые не вызывают аллергических проявлений.

Врач также рекомендовала проводить частую влажную уборку и проветривание помещений, а также использовать «бабушкин метод» — выносить постельные принадлежности на солнце в жару или на мороз.

«То есть в мороз и солнце все несем на балконы, на улицу для того, чтобы убить тех клещей, которые не любят солнце», — подчеркнула Бобрикова.