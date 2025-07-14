Врач Бобрикова нашла плюсы для астматиков в жаркой и сухой погоде

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова высказала мнение о влиянии погоды на здоровье людей с аллергией в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Она отметила, что жаркая и сухая погода благоприятна для астматиков, за исключением тех, у кого аллергия на злаковые травы.

«Для астматиков как раз очень хорошо, потому что сухо и жарко, не влажно, они прекрасно себя чувствуют», — сказала она.

Бобрикова подчеркнула, что в Москве много парков и скверов, которые играют роль «легких города», несмотря на наличие аллергенов в виде пыльцы. По ее словам, распространенность аллергии в мегаполисах высока и составляет от 17 до 35%.