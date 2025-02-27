Хирург-имплантолог Игорь Блюмкин в беседе с Ura.ru назвал пять скрытых признаков проблем с прикусом. Среди них — частые головные боли, дискомфорт в челюсти и скрежет зубов ночью, вызванные излишним напряжением мышц.
Как отметил доктор, повышенная чувствительность зубов и стирание эмали свидетельствуют о неравномерной нагрузке при жевании. Щелчки при открывании рта указывают на необходимость визита к специалисту.
Проблемы с пережевыванием пищи приводят к усиленной работе желудка и проблемам с пищеварением. Неправильное положение челюстей вызывает храп и проблемы со сном из-за сужения дыхательных путей, предупредил Блюмкин.
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