Врач Близнюк рассказала, что покраснения и жжение в области груди могут быть признаками рака

О раке молочных желез могут сообщать покраснения и жжение в области груди. Об этом изданию NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк.

К признакам онкологического заболевания также относят увеличение лимфоузлов в подмышечной и надключичной областях. При быстро прогрессирующем раке груди у пациента наблюдается втяжение соска, утолщение, шелушение кожи.

«При этом блокируется отток лимфы, что и приводит к отеку, однако уплотнение не пальпируется», — сказала Близнюк.

У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев и появляются стреляющие боли в руке, добавила медик.