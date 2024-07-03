Врач Близнюк рассказала, что покраснения и жжение в области груди могут быть признаками рака
О раке молочных желез могут сообщать покраснения и жжение в области груди. Об этом изданию NEWS.ru рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк.
К признакам онкологического заболевания также относят увеличение лимфоузлов в подмышечной и надключичной областях. При быстро прогрессирующем раке груди у пациента наблюдается втяжение соска, утолщение, шелушение кожи.
«При этом блокируется отток лимфы, что и приводит к отеку, однако уплотнение не пальпируется», — сказала Близнюк.
У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев и появляются стреляющие боли в руке, добавила медик.