Врач Блинов: частое ношение обуви на каблуках грозит развитием варикоза

При частом хождении на каблуках у женщин могут появиться заметные отеки в области голени и щиколоток, что впоследствии грозит развитием варикоза. Об этом рассказал врач-флеболог Дмитрий Блинов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, каблук фиксирует стопу в изогнутом состоянии, нарушая питание сосудов на пальцах ног. Развитию варикоза особенно подвержены стюардессы, модели, продавцы-консультанты модных бутиков.

Кроме того, тонус икроножных мышц и стоп сильно ослаблен у людей, которые долгое время работают «на ногах». Это приводит к нарушению кровотока и венозному застою, отметил врач.

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