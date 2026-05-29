Врач Бирюкова предупредила о проблемах со сном при резком отказе от сладкого

Гастроэнтеролог Светлана Бирюкова рассказала РИА «Новости» , что отказ от сладкого может привести к появлению раздражительности, внутреннего напряжения и ощущения постоянной тревоги.

По словам специалиста, многие люди исключают десерты в надежде почувствовать легкость и прилив энергии. Однако на практике часто возникает обратная ситуация: через несколько недель появляются раздражительность и проблемы со сном.

«Самая распространенная ошибка заключается в том, что человек убирает сладкое, но не меняет структуру питания», — объяснила медик.

В рационе остается мало белка, сложных углеводов и жиров, при этом сохраняются пропуски приемов пищи и хроническое переутомление, добавила газета «Петербургский дневник».