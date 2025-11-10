Врач Бифова назвала мытье рук с мылом простым способом профилактики инфекционных заболеваний

Мытье рук с мылом — это простой и эффективный способ защиты от множества инфекционных заболеваний. Об этом рассказала хирург Бэлла Бифова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, через грязные руки способны передаваться возбудители различных инфекций, таких как дизентерия, гепатит А, ОРВИ и коронавирус.

На поверхности кожи человека могут находиться миллионы микроорганизмов, включая патогенные. Они передаются при прямом контакте, а также через предметы, поверхности, деньги и гаджеты. Мытье рук с мылом позволяет удалить до 90% микробов и значительно снижает риск заражения инфекциями контактно-бытовым путем, отметила медик.