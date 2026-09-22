Врач Бибердов рассказал, что регулярное употребление газированных напитков приводит к вымыванию кальция

Врач-травматолог Турпал-Али Бибердов в беседе со «Свободной Прессой» предупредил, что наши пищевые привычки в молодости могут оказать значительное влияние на здоровье костей в будущем.

Он пояснил, что пик костной массы достигается примерно к 25–30 годам, а после 40 лет начинается ее естественная потеря. Избыток соли, алкоголя и кофеина может негативно сказаться на плотности костей. Кроме того, врач рекомендует ограничить употребление газированных напитков, так как содержащаяся в них фосфорная кислота способствует вымыванию кальция.

Турпал-Али Бибердов подчеркнул, что правильное питание — это лишь один из факторов профилактики остеопороза. Не менее важны регулярная физическая активность с нагрузкой, достаточное пребывание на солнце и поддержание здорового веса. Только комплексный подход может дать ощутимый результат в предотвращении заболеваний костей.